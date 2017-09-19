ФИФА получила 83 тысячи заявок на билеты на финал чемпионата мира

Глава билетного департамента ФИФА Фальк Эллер заявил, что количество заявок на билеты на финал чемпионата мира 2018 года в России превысило 80 тысяч.

«По количеству заявок лидируют болельщики из России. Наибольший интерес проявлен к матчу открытия и финалу. На открытие подано 60 тысяч заявок, на финал – 83 тысячи», – приводит «Р-Спорт» слова Эллера.

Отметим, что матч открытия и финал пройдут на стадионе «Лужники», который после реконструкции вмещает 81 тысячу зрителей.

Прием заявок на билеты на матчи чемпионата мира стартовал на сайте ФИФА 14 сентября. Первый период первого этапа продаж продлится до 12 октября. В эти сроки болельщики могут подать заявки на приобретение билетов. При этом не имеет значения, в какой день этого этапа подана заявка: у всех заявок будут равные шансы, независимо от даты подачи. Если количество заявок на билеты превысит количество доступных мест, билеты будут распределяться методом случайной жеребьевки. Независимо от того, была ли заявка удовлетворена полностью, частично или не удовлетворена, все заказчики билетов получат уведомление о статусе заявки до 16 ноября.

Второй период первого этапа продаж продлится с 16 по 28 ноября. В это время билеты будут продаваться в порядке живой очереди.

Напомним, финал чемпионата мира пройдет 15 июля.