Торнике Окриашвили: «Краснодар» серьезно настраивается на матч против «Томи»

Полузащитник «Краснодара» Торнике Окриашвили поделился ожиданиями от матча 1/16 финала кубка России против «Томи».

«Мы настраиваемся на этот матч точно так же, как и на любой матч Премьер-Лиги, совершенно не думаем о том, что наш соперник представляет ФНЛ. Тем более что в прошлом сезоне «Томь» выступала в сильнейшем дивизионе. На своем поле, перед своими зрителями томичи, без сомнения, будут биться, стараться выиграть, но и мы настроены только на победу и должны доказать на поле, что мы сильнее», — цитирует Окриашвили официальный сайт «Краснодара».