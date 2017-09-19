New Balance представил черную форму «Ливерпуля» к 125-летию клуба
Компания New Balance выпустила черную форму «Ливерпуля», приуроченную к 125-летию клуба. Серия выпущена в ограниченном количестве. Футболки полностью черного цвета поступят в продажу 21 сентября.
Celebrating 125 years of #LFC. ⚫️⚫️⚫️— New Balance Football (@NBFootball) 18 сентября 2017 г.
Limited Edition @LFC Pitch Black jersey. Available: 21.09.17 #PureLFC #PitchBlackCollection pic.twitter.com/pYeuk5yh04
Основная форма «Ливерпуля» в нынешнем сезоне выполнена в темно-красном цвете. Ее прототипом стала форма 1970-х годов.
Выездная черно-белая форма с тонкими зелеными полосками основана на самой первой форме в истории клуба.
А третий комплект «Ливерпуля» на нынешний сезон представлен в оранжевом цвете.
Напомним, «Ливерпуль» является соперником «Спартака» на групповом этапе Лиги чемпионов.
В следующий вторник «Спартак» и «Ливерпуль» сыграют на «Открытие Арене» в Москве.