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New Balance представил черную форму «Ливерпуля» к 125-летию клуба

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Компания New Balance выпустила черную форму «Ливерпуля», приуроченную к 125-летию клуба. Серия выпущена в ограниченном количестве. Футболки полностью черного цвета поступят в продажу 21 сентября.

Основная форма «Ливерпуля» в нынешнем сезоне выполнена в темно-красном цвете. Ее прототипом стала форма 1970-х годов.

Выездная черно-белая форма с тонкими зелеными полосками основана на самой первой форме в истории клуба.

А третий комплект «Ливерпуля» на нынешний сезон представлен в оранжевом цвете.

Напомним, «Ливерпуль» является соперником «Спартака» на групповом этапе Лиги чемпионов.

В следующий вторник «Спартак» и «Ливерпуль» сыграют на «Открытие Арене» в Москве.

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