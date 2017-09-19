Неймар и Кавани могли поругаться из-за одного миллиона евро

Причиной конфликта форвардов «Пари Сен-Жермен» Неймара и Эдинсона Кавани мог стать бонус в размере одного миллиона, который по итогам сезона получит лучший бомбардир лиги 1.

По данным «RT на русском», который ссылается на L'Equipe, в контракте 30-летнего уругвайца есть пункт о бонусе в один миллион евро, который он получит, если станет лучшим бомбардиром сезона. Не исключено, что такая же опция прописана в контракте Неймара.

Напомним, в матче шестого тура лиги 1 с «Лионом» (2:0) Кавани отказался предоставить партнеру право на исполнение пенальти, после чего не смог переиграть голкипера «ткачей» Антони Лопеша.

По информации французских СМИ, после игры в раздевалке «ПСЖ» Кавани и Неймар едва не подрались. Конфликт погасил капитан команды Тиаго Силва.

На данный момент у Кавани семь голов, а у Неймара – четыре. При этом список бомбардиров лиги 1 возглавляет форвард «Монако» Радамель Фалькао, забивший девять голов в шести матчах.