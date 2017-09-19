Неймар и Кавани могли поругаться из-за одного миллиона евро
Причиной конфликта
форвардов «Пари Сен-Жермен» Неймара и Эдинсона Кавани мог стать бонус в размере
одного миллиона, который по итогам сезона получит лучший бомбардир лиги 1.
По данным «RT на русском», который ссылается на L'Equipe, в контракте 30-летнего уругвайца есть пункт о бонусе в один миллион евро, который он получит, если станет лучшим бомбардиром сезона. Не исключено, что такая же опция прописана в контракте Неймара.
Напомним, в матче шестого тура лиги 1 с «Лионом» (2:0) Кавани отказался предоставить партнеру право на исполнение пенальти, после чего не смог переиграть голкипера «ткачей» Антони Лопеша.
По информации французских СМИ, после игры в раздевалке «ПСЖ» Кавани и Неймар едва не подрались. Конфликт погасил капитан команды Тиаго Силва.
На данный момент у Кавани семь голов, а у Неймара – четыре. При этом список бомбардиров лиги 1 возглавляет форвард «Монако» Радамель Фалькао, забивший девять голов в шести матчах.
Матч
Голы
Марсело 75 (1:0 - автогол). Морель 86 (2:0 - автогол).
Состав
ПСЖ: Ареола, Алвес, Кимпембе, Курзава (Берчиче, 73), Тиаго Силва, Мотта, Дракслер (Ло Сельсо, 72), Рабьо, Неймар, Кавани, Мбаппе
Лион: Лопеш, Менди, Морель, Марсело, Тете, Ндомбеле (Мартинс, 72), Тусар, Депай (Ауа, 87), Фекир, Диас (Корне, 63), Траоре
Незабитые пенальти
Кавани (ПСЖ), 80
Предупреждения:
Мотта, 45; Неймар, 76; Тиаго Силва, 81 - Фекир, 55; Менди, 79
Судья:
Рудди Букке (Франция)
Место и дата
17 сентября 22:00, Парк-де-Пренс, Онлайн-трансляция