СМИ: Финал Лиги чемпионов-2019 примет Баку
Источник: OndaceroКомментарии
Финал Лиги чемпионов сезона 2018/2019 года состоится в стадионе «Олимпийский» в Баку.
Как сообщает Onda Cero, азербайджанская сторона опередила мадридский стадион «Метрополитано». Отмечается, что выбор в пользу Баку был сделал из-за того, что на стадионе в Мадриде недостаточное количество VIP-мест.
Напомним, что официальное голосование по месту проведения турнира состоится 20 сентября.
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