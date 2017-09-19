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СМИ: Финал Лиги чемпионов-2019 примет Баку

Источник:  OndaceroКомментарии

Финал Лиги чемпионов сезона 2018/2019 года состоится в стадионе «Олимпийский» в Баку.

Как сообщает Onda Cero, азербайджанская сторона опередила мадридский стадион «Метрополитано». Отмечается, что выбор в пользу Баку был сделал из-за того, что на стадионе в Мадриде недостаточное количество VIP-мест.

Напомним, что официальное голосование по месту проведения турнира состоится 20 сентября.

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