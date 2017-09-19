Касаткина и Павлюченкова вышли во второй круг турнира WTA в Токио
Две российские
теннисистки одержали победы на старте турнира WTA Toray Pan Pacific Open в
Токио.
23-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова в трех сетах была сильнее Кэтрин Беллис из США (4:6, 6:0, 6:4) и теперь сыграет с представительницей Китая Ван Цян.
Дарья Касаткина, занимающая 32-е место в рейтинге WTA, нанесла поражение другой американской теннисистке – Мэдисон Бренгл (3:6, 6:2, 6:4). Ее следующей соперницей станет бывшая первая ракетка мира Анжелик Кербер.
В нынешнем сезоне Касаткина дважды обыгрывала немку на харде – в Сиднее и Дохе.
Токио (Япония)
Турнир WTA Toray Pan Pacific Open
Призовой фонд 890 100
долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
1-й круг
Анастасия
Павлюченкова (Россия) – Кэтрин Беллис (США) – 4:6, 6:0, 6:4
Дарья Касаткина
(Россия) – Мэдисон Бренгл (США) – 3:6, 6:2, 6:4