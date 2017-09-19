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Касаткина и Павлюченкова вышли во второй круг турнира WTA в Токио

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Две российские теннисистки одержали победы на старте турнира WTA Toray Pan Pacific Open в Токио.

23-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова в трех сетах была сильнее Кэтрин Беллис из США (4:6, 6:0, 6:4) и теперь сыграет с представительницей Китая Ван Цян.

Дарья Касаткина, занимающая 32-е место в рейтинге WTA, нанесла поражение другой американской теннисистке – Мэдисон Бренгл (3:6, 6:2, 6:4). Ее следующей соперницей станет бывшая первая ракетка мира Анжелик Кербер.

В нынешнем сезоне Касаткина дважды обыгрывала немку на харде – в Сиднее и Дохе.

Токио (Япония)

Турнир WTA Toray Pan Pacific Open

Призовой фонд 890 100 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

1-й круг

Анастасия Павлюченкова (Россия) – Кэтрин Беллис (США) – 4:6, 6:0, 6:4

Дарья Касаткина (Россия) – Мэдисон Бренгл (США) – 3:6, 6:2, 6:4

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