Virtus.pro закрыла состав по League of Legends

Организация Virtus.pro объявила о закрытии состава по League of Legends.



С 1 октября все игроки команды станут свободными агентами.



«Мы используем стандартный подход ко всем киберспортивным дисциплинам. Если видим, что у игры есть потенциал, то мы в нее заходим. Смотрим, как функционирует сцена, а по итогам первого года оцениваем коммерческую и медийную отдачу.



Когда в прошлом ноябре мы собирали состав по Лиге Легенд, то не стремились любой ценой заполучить самые громкие имена из СНГ, хотя такая возможность была. Наша идея заключалась в том, чтобы собрать молодой и перспективный состав, где игроки будут расти и развиваться вместе с нами. Этой цели мы достигли в первом же сплите», – прокомментировал генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин.



Состав выступал за Virtus.pro с ноября 2016 года. Коллектив занял 3-4 место в летнем сплите Континентальной лиги.



Бывший состав Virtus.pro по League of Legends:



Кристоффер «p1noy» Педерсон

Иван «Paranoia» Типухов

Александр «SaNTaS» Лифашин

Илья «Kreox» Гром

Рафаэль «Doxy» Адль Зараби

Никита «Clover» Корнюхин (запас)

Дмитрий «moo» Суханов (тренер)



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