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Virtus.pro закрыла состав по League of Legends

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Организация Virtus.pro объявила о закрытии состава по League of Legends.

С 1 октября все игроки команды станут свободными агентами.

«Мы используем стандартный подход ко всем киберспортивным дисциплинам. Если видим, что у игры есть потенциал, то мы в нее заходим. Смотрим, как функционирует сцена, а по итогам первого года оцениваем коммерческую и медийную отдачу.

Когда в прошлом ноябре мы собирали состав по Лиге Легенд, то не стремились любой ценой заполучить самые громкие имена из СНГ, хотя такая возможность была. Наша идея заключалась в том, чтобы собрать молодой и перспективный состав, где игроки будут расти и развиваться вместе с нами. Этой цели мы достигли в первом же сплите», – прокомментировал генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин.

Состав выступал за Virtus.pro с ноября 2016 года. Коллектив занял 3-4 место в летнем сплите Континентальной лиги.

Бывший состав Virtus.pro по League of Legends:

Кристоффер «p1noy» Педерсон  
Иван «Paranoia» Типухов  
Александр «SaNTaS» Лифашин  
Илья «Kreox» Гром  
Рафаэль «Doxy» Адль Зараби 
Никита «Clover» Корнюхин (запас)
Дмитрий «moo» Суханов (тренер)

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