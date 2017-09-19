Нойер вернется на поле не ранее января
Источник: ФК «Бавария»Комментарии
Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге сообщил, что голкипер команды Мануэль Нойер перенес операцию на сломанной ноге и скоро приступит к реабилитации.
«Мануэль вновь травмировался и мы все очень огорчены этой новостью. Операция прошла успешно, это сейчас самое важное. С нетерпением ждем его возвращения на поле, которое запланировано на январь», – цитирует Румменигге официальный сайт «Баварии».
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