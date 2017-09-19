Михаил Вартапетов: Восстановление Тигиева? Стандарт – шесть месяцев, но возможны отклонения
Руководитель
медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о возможных
сроках восстановления защитника Георгия Тигиева.
22-летний игрок обороны получил разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава в матче десятого тура премьер-лиги с «Тосно» (2:2) на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.
«Сроки восстановления будут определены после операции. Стандарт – шесть месяцев, но возможны отклонения. Все зависит от того, что хирург видит во время операции. МРТ не всегда дает точную картинку повреждений», – приводит ТАСС слова Вартапетова.
Отметим, что Тигиев стал третьим игроком «Спартака», получившим разрыв крестообразных связок за последние три месяца. Сейчас восстановление после операции проходят полузащитники Роман Зобнин и Артем Тимофеев.
Матч
Голы
Джикия 35 (0:1). Пашалич 63 (0:2). Марков 86 (1:2). Заболотный 90 (2:2).
Состав
Тосно: Юрченко, Дудиев, Чернов, Шахов, Дугалич, Палиенко (Буйволов, 33), Роша, Полетанович, Казаев, Мирзов (Труич, 61), Заболотный
Спартак: Ребров, Тигиев (Комбаров, 58), Кутепов, Джикия, Таски (Промес, 36), Петкович, Пашалич, Фернандо, Самедов, Адриано, Роша (Попов, 76)
Предупреждения:
нет - Адриано, 18; Самедов, 67; Промес, 69; Петкович, 77
Удаления:
Шахов, 29 - нет
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
17 сентября 13:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция