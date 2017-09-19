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Михаил Вартапетов: Восстановление Тигиева? Стандарт – шесть месяцев, но возможны отклонения

Источник:  ТАССКомментарии

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о возможных сроках восстановления защитника Георгия Тигиева.

22-летний игрок обороны получил разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава в матче десятого тура премьер-лиги с «Тосно» (2:2) на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.

«Сроки восстановления будут определены после операции. Стандарт – шесть месяцев, но возможны отклонения. Все зависит от того, что хирург видит во время операции. МРТ не всегда дает точную картинку повреждений», – приводит ТАСС слова Вартапетова.

Отметим, что Тигиев стал третьим игроком «Спартака», получившим разрыв крестообразных связок за последние три месяца. Сейчас восстановление после операции проходят полузащитники Роман Зобнин и Артем Тимофеев.

Матч

Тосно - Спартак - 2:2 (0:1)

Голы

Джикия 35 (0:1). Пашалич 63 (0:2). Марков 86 (1:2). Заболотный 90 (2:2).

Состав

Тосно: Юрченко, Дудиев, Чернов, Шахов, Дугалич, Палиенко (Буйволов, 33), Роша, Полетанович, Казаев, Мирзов (Труич, 61), Заболотный

Спартак: Ребров, Тигиев (Комбаров, 58), Кутепов, Джикия, Таски (Промес, 36), Петкович, Пашалич, Фернандо, Самедов, Адриано, Роша (Попов, 76)

Предупреждения:

нет - Адриано, 18; Самедов, 67; Промес, 69; Петкович, 77

Удаления:

Шахов, 29 - нет

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

17 сентября 13:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция

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