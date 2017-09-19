Михаил Вартапетов: Восстановление Тигиева? Стандарт – шесть месяцев, но возможны отклонения

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о возможных сроках восстановления защитника Георгия Тигиева.

22-летний игрок обороны получил разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава в матче десятого тура премьер-лиги с «Тосно» (2:2) на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.

«Сроки восстановления будут определены после операции. Стандарт – шесть месяцев, но возможны отклонения. Все зависит от того, что хирург видит во время операции. МРТ не всегда дает точную картинку повреждений», – приводит ТАСС слова Вартапетова.

Отметим, что Тигиев стал третьим игроком «Спартака», получившим разрыв крестообразных связок за последние три месяца. Сейчас восстановление после операции проходят полузащитники Роман Зобнин и Артем Тимофеев.