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Макс Ферстаппен: Феттелю не нужно было рисковать, зная, что Хэмилтон стартует пятым

Источник:  Motorsport.comКомментарии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о столкновении с немцем Себастьяном Феттелем на старте 14-го этапа сезона Гран-при Сингапура.

«Феттель борется за чемпионство. Ему не надо было так рисковать, зная, что Хэмилтон стартует пятым, – приводит Motorsport.com слова Ферстаппена. – Если бы там находился Хэмилтон, тогда это была бы совсем другая история. Я не понимаю, почему с его стороны подобные вещи происходят».

Напомним, в результате действий Феттеля Гран-при Сингапура завершился в первом же повороте сразу для четырех пилотов: его самого, Ферстаппена, Кими Райкконена («Феррари») и Фернандо Алонсо («Макларен»).

Благодаря победе на трассе в Марина-Бэй пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, стартовавший с пятого места, увеличил отрыв от Феттеля в общем зачете до 28 очков.

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