Попов вызван в сборную Болгарии на матчи с Францией и Люксембургом
Источник: ФК «Спартак»Комментарии
Полузащитник «Спартака»
Ивелин Попов вызван в сборную Болгарии на заключительные матчи отборочного
турнира чемпионата мира 2018 года.
7 октября Болгария примет в Софии Францию, а 10 октября сыграет в гостях с Люксембургом.
Сборная Болгарии занимает четвертое место в группе A, отставая на четыре очка от идущей второй Швеции.
Напомним, в финальную часть чемпионата мира выходит победитель группы, а команда, занявшая второе место, получает право сыграть в стыковых матчах.
29-летний Попов провел 70 матчей за сборную Болгарии и забил 12 голов. В нынешнем отборочном цикле он отличился в матчах с Люксембургом и Белоруссией.
Добавим, что ранее стало известно о том, что вызов в сборную Хорватии получил полузащитник «Спартака» Марио Пашалич.
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