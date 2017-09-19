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Попов вызван в сборную Болгарии на матчи с Францией и Люксембургом

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов вызван в сборную Болгарии на заключительные матчи отборочного турнира чемпионата мира 2018 года.

7 октября Болгария примет в Софии Францию, а 10 октября сыграет в гостях с Люксембургом.

Сборная Болгарии занимает четвертое место в группе A, отставая на четыре очка от идущей второй Швеции.

Напомним, в финальную часть чемпионата мира выходит победитель группы, а команда, занявшая второе место, получает право сыграть в стыковых матчах.

29-летний Попов провел 70 матчей за сборную Болгарии и забил 12 голов. В нынешнем отборочном цикле он отличился в матчах с Люксембургом и Белоруссией.

Добавим, что ранее стало известно о том, что вызов в сборную Хорватии получил полузащитник «Спартака» Марио Пашалич.

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