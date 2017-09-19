Валерий Гладилин: Проблемы «Спартака»? Каррера в этой каше не разберется

Заслуженный тренер России Валерий Гладилин высказался о психологических проблемах «Спартака».

«В этом должно разбираться руководство клуба во главе с президентом Леонидом Федуном, генеральным директором Сергеем Родионовым и советом директоров. Надо вызывать всех футболистов и начинать разбираться.

Главный тренер Массимо Каррера? Он же итальянец и по-русски говорит еле-еле – через переводчика. Он в этой каше не разберется.

В «Спартаке» собраны опытные игроки, особенно россияне, всем уже за 30 лет, так что тут детский сад разводить не надо. Даже в юношеских командах требуют очень жестко, а это профессиональные футболисты с хорошими контрактами.

Игрокам «Спартака» скоро самим завершать карьеру и начинать тренировать – а тут их надо воспитывать. Это чушь, глупость», – приводит «Газета.Ru» слова Гладилина.

Напомним, после десяти туров чемпионы России набрали 13 очков и занимают восьмое место.