Валерий Гладилин: Проблемы «Спартака»? Каррера в этой каше не разберется
Заслуженный тренер
России Валерий Гладилин высказался о психологических проблемах «Спартака».
«В этом должно разбираться руководство клуба во главе с президентом Леонидом Федуном, генеральным директором Сергеем Родионовым и советом директоров. Надо вызывать всех футболистов и начинать разбираться.
Главный тренер Массимо Каррера? Он же итальянец и по-русски говорит еле-еле – через переводчика. Он в этой каше не разберется.
В «Спартаке» собраны опытные игроки, особенно россияне, всем уже за 30 лет, так что тут детский сад разводить не надо. Даже в юношеских командах требуют очень жестко, а это профессиональные футболисты с хорошими контрактами.
Игрокам «Спартака» скоро самим завершать карьеру и начинать тренировать – а тут их надо воспитывать. Это чушь, глупость», – приводит «Газета.Ru» слова Гладилина.
Напомним, после десяти туров чемпионы России набрали 13 очков и занимают восьмое место.
Матч
Голы
Джикия 35 (0:1). Пашалич 63 (0:2). Марков 86 (1:2). Заболотный 90 (2:2).
Состав
Тосно: Юрченко, Дудиев, Чернов, Шахов, Дугалич, Палиенко (Буйволов, 33), Роша, Полетанович, Казаев, Мирзов (Труич, 61), Заболотный
Спартак: Ребров, Тигиев (Комбаров, 58), Кутепов, Джикия, Таски (Промес, 36), Петкович, Пашалич, Фернандо, Самедов, Адриано, Роша (Попов, 76)
Предупреждения:
нет - Адриано, 18; Самедов, 67; Промес, 69; Петкович, 77
Удаления:
Шахов, 29 - нет
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
17 сентября 13:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция