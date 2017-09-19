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Валерий Гладилин: Проблемы «Спартака»? Каррера в этой каше не разберется

Источник:  Газета.RuКомментарии

Заслуженный тренер России Валерий Гладилин высказался о психологических проблемах «Спартака».

«В этом должно разбираться руководство клуба во главе с президентом Леонидом Федуном, генеральным директором Сергеем Родионовым и советом директоров. Надо вызывать всех футболистов и начинать разбираться.

Главный тренер Массимо Каррера? Он же итальянец и по-русски говорит еле-еле – через переводчика. Он в этой каше не разберется.

В «Спартаке» собраны опытные игроки, особенно россияне, всем уже за 30 лет, так что тут детский сад разводить не надо. Даже в юношеских командах требуют очень жестко, а это профессиональные футболисты с хорошими контрактами.

Игрокам «Спартака» скоро самим завершать карьеру и начинать тренировать – а тут их надо воспитывать. Это чушь, глупость», – приводит «Газета.Ru» слова Гладилина.

Напомним, после десяти туров чемпионы России набрали 13 очков и занимают восьмое место.

Матч

Тосно - Спартак - 2:2 (0:1)

Голы

Джикия 35 (0:1). Пашалич 63 (0:2). Марков 86 (1:2). Заболотный 90 (2:2).

Состав

Тосно: Юрченко, Дудиев, Чернов, Шахов, Дугалич, Палиенко (Буйволов, 33), Роша, Полетанович, Казаев, Мирзов (Труич, 61), Заболотный

Спартак: Ребров, Тигиев (Комбаров, 58), Кутепов, Джикия, Таски (Промес, 36), Петкович, Пашалич, Фернандо, Самедов, Адриано, Роша (Попов, 76)

Предупреждения:

нет - Адриано, 18; Самедов, 67; Промес, 69; Петкович, 77

Удаления:

Шахов, 29 - нет

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

17 сентября 13:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция

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