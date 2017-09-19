Валерий Гладилин: Кокорин ничего сверхъестественного не делает: открывается, бьет, забивает

Заслуженный тренер России Валерий Гладилин высказался о результативности форварда «Зенита» Александра Кокорина.

«Ему очень помогла та конкуренция, в которую он попал в окружении сильных футболистов – они ведь тоже хотят себя проявить.

У Александра есть потенциал, и он начал добавлять, в отличие от Артема Дзюбы, который уже играет на своем максимальном уровне.

Да и возраст у Дзюбы солидный – ему почти 30. Так что мне кажется, что он уже находится на финишной прямой как нападающий. А вот у Кокорина потенциал огромный: здоровья много, функциональные возможности большие, и если хорошие исполнители будут сопровождать его в команде, то все будет хорошо. В принципе, Александр ничего сверхъестественного не делает: вовремя открывается, бьет, забивает. Вот и вся игра атакующего футболиста, плюс мотивация и борьба за каждый мяч», – приводит «Газета.Ru» слова Гладилина.

Накануне в матче десятого тура премьер-лиги с «Уфой» (3:0) 26-летний Кокорин забил свой седьмой гол в чемпионате. Также на его счету пять голов в Лиге Европы.