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Валерий Гладилин: Кокорин ничего сверхъестественного не делает: открывается, бьет, забивает

Источник:  Газета.RuКомментарии

Заслуженный тренер России Валерий Гладилин высказался о результативности форварда «Зенита» Александра Кокорина.

«Ему очень помогла та конкуренция, в которую он попал в окружении сильных футболистов – они ведь тоже хотят себя проявить.

У Александра есть потенциал, и он начал добавлять, в отличие от Артема Дзюбы, который уже играет на своем максимальном уровне.

Да и возраст у Дзюбы солидный – ему почти 30. Так что мне кажется, что он уже находится на финишной прямой как нападающий. А вот у Кокорина потенциал огромный: здоровья много, функциональные возможности большие, и если хорошие исполнители будут сопровождать его в команде, то все будет хорошо. В принципе, Александр ничего сверхъестественного не делает: вовремя открывается, бьет, забивает. Вот и вся игра атакующего футболиста, плюс мотивация и борьба за каждый мяч», – приводит «Газета.Ru» слова Гладилина.

Накануне в матче десятого тура премьер-лиги с «Уфой» (3:0) 26-летний Кокорин забил свой седьмой гол в чемпионате. Также на его счету пять голов в Лиге Европы.

Матч

Зенит - Уфа - 3:0 (2:0)

Голы

Дриусси 9 (1:0). Кришито 22 (2:0 - пен.). Кокорин 77 (3:0).

Состав

Зенит: Лунев, Иванович, Маммана, Кришито, Смольников, Краневиттер (Паредес, 86), Ерохин, Нобоа (Капленко, 83), Дзюба, Дриусси (Ригони, 64), Кокорин

Уфа: Беленов, Йокич, Живоглядов, Аликин, Табидзе, Стоцкий (Ванек, 63), Обляков, Игбун, Засеев (Салатич, 75), Пауревич, Фатай (Сысуев, 72)

Предупреждения:

нет - Пауревич, 83; Игбун, 90

Судья:

Роман Галимов (Россия)

Место и дата

18 сентября 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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