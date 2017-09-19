Бывший тренер «Зенита»: Не заметил отсутствия Паредеса в матче с «Уфой»

Бывший наставник «Зенита» Вячеслав Мельников дал комментарий после матча «Зенит» – «Уфа» (3:0) в 10-м туре РФПЛ.

– Игра «Зенита» сильна потеряла в отсутствии Паредеса в стартовом составе?

– Я не заметил его отсутствия! Нобоа и Краневиттер вышли – никаких вопросов. Очень неплохо смотрелись. Повторюсь, вчера «Зенит» играл так, как должен играть, вне зависимости от состава и соперника. Кузяев и Шатов не играли. Есть Жирков и Анюков, группа игроков на скамейке достаточно серьезная, для того, чтобы поддерживать темп, выигрывать конкуренцию и быть мобильными, – сказал специалист, чьи слов приводит «Спорт день за днем».