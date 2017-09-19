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Бывший тренер «Зенита»: Не заметил отсутствия Паредеса в матче с «Уфой»

Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Бывший наставник «Зенита» Вячеслав Мельников дал комментарий после матча «Зенит» – «Уфа» (3:0) в 10-м туре РФПЛ.

– Игра «Зенита» сильна потеряла в отсутствии Паредеса в стартовом составе?
– Я не заметил его отсутствия! Нобоа и Краневиттер вышли – никаких вопросов. Очень неплохо смотрелись. Повторюсь, вчера «Зенит» играл так, как должен играть, вне зависимости от состава и соперника. Кузяев и Шатов не играли. Есть Жирков и Анюков, группа игроков на скамейке достаточно серьезная, для того, чтобы поддерживать темп, выигрывать конкуренцию и быть мобильными, – сказал специалист, чьи слов приводит «Спорт день за днем».

Матч

Зенит - Уфа - 3:0 (2:0)

Голы

Дриусси 9 (1:0). Кришито 22 (2:0 - пен.). Кокорин 77 (3:0).

Состав

Зенит: Лунев, Иванович, Маммана, Кришито, Смольников, Краневиттер (Паредес, 86), Ерохин, Нобоа (Капленко, 83), Дзюба, Дриусси (Ригони, 64), Кокорин

Уфа: Беленов, Йокич, Живоглядов, Аликин, Табидзе, Стоцкий (Ванек, 63), Обляков, Игбун, Засеев (Салатич, 75), Пауревич, Фатай (Сысуев, 72)

Предупреждения:

нет - Пауревич, 83; Игбун, 90

Судья:

Роман Галимов (Россия)

Место и дата

18 сентября 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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