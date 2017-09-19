Фердинанд объявил о решении начать карьеру профессионального боксера

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд планирует начать карьеру профессионального боксера.

«Бокс – удивительный вид спорта для ума и тела, – приводит The Telegraph слова 38-летнего Фердинанда. – У меня всегда было влечение к нему. И этот вызов – отличная возможность показать людям, чего можно добиться.

Я не отношусь к этому решению легкомысленно. Не каждый может стать профессиональным боксером. Но благодаря экспертам и моей решимости добиться успеха, все возможно».

Напомним, Фердинанд завершил профессиональную футбольную карьеру в 2015 году, после чего стал экспертом BBC и BT Sport. Для начала боксерской карьеры ему необходимо получить лицензию.

За свою карьеру он провел 81 матч за сборную Англии и забил три гола.

В составе «Манчестер Юнайтед» Фердинанд стал шестикратным чемпионом Англии (2003, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013), двукратным обладателем Кубка лиги (2006, 2009), четырехкратным обладателем Суперкубка Англии (2003, 2007, 2008, 2011), победителем Лиги чемпионов (2008) и клубного чемпионата мира (2008).