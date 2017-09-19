Valve анонсировала конкурс режимов игры в Dota 2

Компания Valve объявила о старте конкурса на новую пользовательскую игру в Dota 2.

«Чтобы присоединиться к празднованию Холодрыжества в этом году, мы с радостью объявляем конкурс на новую пользовательскую игру. Каждая работа должна являться завязанным на празднике Холодрыжества многопользовательским режимом — либо кооперативным, либо соревновательным. Чтобы принять участие, нужно опубликовать окончательную версию игры к 20 ноября. С нетерпением ждём ваших работ!» — говорится в анонсе Valve.



Победитель будет выбран разработчиками и получит 30 000 долларов.

Valve также сообщила, что новое обновление The Dueling Fates (Поединок судеб) появится в игре перед Холодрыжеством.



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