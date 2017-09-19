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ЦСКА объявил, что продал все билеты на домашние матчи группового этапа Лиги чемпионов

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Московский ЦСКА объявил, что реализовал все билеты на домашние матчи Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (27 сентября), «Базелем» (18 октября) и «Бенфикой» (22 ноября).

«Уважаемые болельщики! Сообщаем вам, что все билеты на матчи ЦСКА в Лиге чемпионов с «Манчестер Юнайтед», «Базелем» и «Бенфикой» реализованы пакетами. Продажи разовых билетов на эти матчи не будет. Доступными остались только билеты в сектор VIP-200, а также скайбоксы вместимостью от 12 до 18 человек», — сообщается на официальном сайте армейцев.

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