ЦСКА объявил, что продал все билеты на домашние матчи группового этапа Лиги чемпионов

Московский ЦСКА объявил, что реализовал все билеты на домашние матчи Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (27 сентября), «Базелем» (18 октября) и «Бенфикой» (22 ноября).

«Уважаемые болельщики! Сообщаем вам, что все билеты на матчи ЦСКА в Лиге чемпионов с «Манчестер Юнайтед», «Базелем» и «Бенфикой» реализованы пакетами. Продажи разовых билетов на эти матчи не будет. Доступными остались только билеты в сектор VIP-200, а также скайбоксы вместимостью от 12 до 18 человек», — сообщается на официальном сайте армейцев.