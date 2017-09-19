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«Амур» на своем льду проиграл «Витязю»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Амур» на своей площадке проиграл «Витязю» в  матче регулярного первенства КХЛ со счетом 3:5.

Уже в дебюте первой двадцатиминутки Павел Дедунов открыл счет, однако «Витязь» до конца периода смог ответить двумя шайбами.

Во второй двадцатиминутке Вячеслав Ушенин сравнял счет, однако затем Александр Никулин вновь вывел «Витязь» вперед.

В заключительном периоде три шайбы в составе гостей забили Макеев, Манкинен и Коларж, установив окончательные цифры на табло.  

Матч

Амур - Витязь - 3:5 (1:2, 1:1, 1:2)

Голы:

Дедунов (Ли, Кузьмин), 2:37 (1:0). Романов (Швец-Роговой), 8:06 (1:1). Романов (Манкинен), 18:50 (1:2). Ушенин В. (Ушенин В., Бывальцев), 24:20 (2:2 - бол.). Никулин (Копейкин, Можик), 30:26 (2:3 - бол.). Макеев (Панков, Никулин), 45:38 (2:4). Манкинен (Риссанен, Выглазов), 52:48 (2:5). Коларж (Горшков, Ушенин В.), 54:37 (3:5).

Место и дата

19 сентября 12:30, Платинум Арена, Онлайн-трансляция

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