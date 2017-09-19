«Амур» на своем льду проиграл «Витязю»

«Амур» на своей площадке проиграл «Витязю» в матче регулярного первенства КХЛ со счетом 3:5.

Уже в дебюте первой двадцатиминутки Павел Дедунов открыл счет, однако «Витязь» до конца периода смог ответить двумя шайбами.

Во второй двадцатиминутке Вячеслав Ушенин сравнял счет, однако затем Александр Никулин вновь вывел «Витязь» вперед.

В заключительном периоде три шайбы в составе гостей забили Макеев, Манкинен и Коларж, установив окончательные цифры на табло.