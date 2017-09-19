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Билялетдинов подписал контракт с «Тракаем» на три года

Источник:  ФК «Тракай»Комментарии

Полузащитник Динияр Билялетдинов продолжит карьеру в «Тракае», сообщает официальный сайт клуба. 32-летний бывший игрок сборной «России» подписал с вице-чемпионами Литвы контракт на три года.

«Приглашение Билялетдинова – это работа не одного дня, – приводит слова директора «Тракая» Вирмантаса Лемежиса официальный сайт клуба. – Я уверен, что игрок такого калибра не только усилит команду, но и станет дополнительной мотивацией для наших молодых игроков. Я по-настоящему горжусь тем, что смог оформить эту сделку».

Билялетдинов прибыл в Литву в субботу и присутствовал на матче «Тракая» с «Судувой» (2:3).

Напомним, предыдущим клубом полузащитник был «Рубин». До этого он играл за «Локомотив», «Эвертон», «Спартак», «Анжи» и «Торпедо». Всего на его счету 22 гола в 105 матчах премьер-лиги и восемь голов в 59 матчах премьер-лиги.

После 24 туров чемпионата Литвы «Тракай» занимает второе место, отставая на десять очков от «Жальгириса».

Добавим, что в августе команда дошла до третьего квалификационного раунда Лиги Европы. «Тракай» выбил из борьбы «Сент-Джонстон» из Шотландии (2:1, 1:0) и «Норчепинг» из Швеции (1:2, 2:1), после чего проиграл «Шкендии» из Македонии (2:1, 0:3).

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