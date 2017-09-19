Зинедин Зидан: Неймар и Кавани? Мои игроки знают, кто займется штрафными
Источник: MarcaКомментарии
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал конфликт игроков «ПСЖ» Эдинсона Кавани и Неймара.
«Мои игроки знают, кто вбрасывает ауты, кому предстоит подавать угловые, а кто займется штрафными. Я не хочу говорить о «ПСЖ». Меня интересует только «Реал», – цитирует специалиста MARCA.
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