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Зинедин Зидан: Неймар и Кавани? Мои игроки знают, кто займется штрафными

Источник:  MarcaКомментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал конфликт игроков «ПСЖ» Эдинсона Кавани и Неймара.

«Мои игроки знают, кто вбрасывает ауты, кому предстоит подавать угловые, а кто займется штрафными. Я не хочу говорить о «ПСЖ». Меня интересует только «Реал», – цитирует специалиста MARCA.

Унаи Эмери: Кавани и Неймар должны уважать друг друга, иначе я сам решу вопрос (видео)

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