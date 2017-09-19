Зинедин Зидан: Неймар и Кавани? Мои игроки знают, кто займется штрафными

читайте также

Дембеле, Рэшфорд, Мбаппе и Доннарумма претендуют на звание лучшего молодого игрока Европы Стали известны претенденты на звание лучшего игрока Европы в возрасте до 21 года.

Конец бразильской саги. Президент «Барселоны» рассказал всю правду о Коутиньо Президент «Барселоны» рассказал, почему каталонскому клубу не удалось приобрести полузащитника сборной Бразилии Филиппе Коутинью.

Неймар и Кавани могли поругаться из-за одного миллиона евро Причиной конфликта форвардов «Пари Сен-Жермен» Неймара и Эдинсона Кавани мог стать бонус в размере одного миллиона, который по итогам сезона получит лучший бомбардир лиги 1.

Азар исключил свой переход в «ПСЖ» Полузащитник «Челси» Эден Азар заявил, что никогда не перейдет в «Пари Сен-Жермен», сообщает Sky Sports.