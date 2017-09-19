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Время начала матча «Спартак» – «Куньлунь» было изменено из-за игры футбольного «Спартака»

Источник:  КХЛКомментарии

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Спартаком» и «Куньлунь Ред Стар» был перенесен в связи с матчем ФК «Спартак» (Москва). Об этом сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Сообщается, что матч, который состоится 23 сентября, перенесен с 17:00 на 13:00 по Москве.

«В связи с обращением ХК «Спартак» (Москва), идя навстречу пожеланиям болельщиков, проявившим интерес к футбольному матчу с участием ФК «Спартак», а также по обоюдному согласию ХК «Спартак» и ХК «Куньлунь Ред Стар» Лига в соответствии со статьей 53 Спортивного регламента приняла решение о переносе времени начала матча «Спартак» (Москва) – «Куньлунь Ред Стар» (Пекин), который состоится в субботу, 23 сентября, с 17:00 на 13:00 по московскому времени», – говорится в сообщении на сайте КХЛ.

Напомним, что в этот же день ФК «Спартак» сыграет с «Анжи» в чемпионате России. Начало матча в 19:00 по Москве.

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