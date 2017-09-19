Александр Калинкин: Альварес выиграл у Головкина два раунда

Известный российский рефери и судья Александр Калинкин выразил недоумение работой судей на поединке Геннадия Головкина и Сауля «Канело» Альвареса.

Напомним, что бой завершил вничью. По итогам 12 раундов, судьи не смогли определить победителя. Один судья Дэйв Моретти отдал победу Головкину со счетом 115-113, другой Дон Трелла поставил ничью 114-114, а третий судья, женщина, Аделаида Берд выставила счет 118-110 в пользу Альвареса.

«Мой счет – 118-110 в другую сторону. Я только шестой и десятый раунд отдал Альваресу. В шестом раунде «Канело» лидировал, а в десятом нанес больше точных ударов. Все. Остальные раунды были за Головкиным. Но я смотрел бой в записи, зная результат», - сказал Калинкин.