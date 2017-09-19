Ярослав «NS» Кузнецов: Неужели кто-то реально удивлен, что на тир2/3 уровне куча подставных матчей?

Компания Valve объявила о старте конкурса на новую пользовательскую игру в Dota 2.

Valve анонсировала конкурс режимов игры в Dota 2 Компания Valve объявила о старте конкурса на новую пользовательскую игру в Dota 2.

Компания Valve опубликовала тизер документального фильма True Sight о финале турнира The International 2017 между командами Team Liquid и Newbee.

Valve опубликовала тизер True Sight о финале The International 2017 Компания Valve опубликовала тизер документального фильма True Sight о финале турнира The International 2017 между командами Team Liquid и Newbee.

Virtus.pro закрыла состав по League of Legends Организация Virtus.pro объявила о закрытии состава по League of Legends.

Team Liquid и Newbee приглашены на AMD SAPPHIRE Dota PIT League Team Liquid и Newbee получили приглашения на minor-турнир AMD SAPPHIRE Dota PIT League.