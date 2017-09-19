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Ярослав «NS» Кузнецов: Неужели кто-то реально удивлен, что на тир2/3 уровне куча подставных матчей?

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Аналитик студии RuHub Ярослав «NS» Кузнецов прокомментировал ситуацию с возможным подставным матчем с участием команд DX и Yellow Submarine.

17 сентября коллектив Yellow Submarine обыграл DX со счетом 2:0 в рамках квалификации к WCA 2017. 18 сентября игрок команды DX Роман «Scandal» Садотенков обвинил своих партнеров по команде в сдаче матча.

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