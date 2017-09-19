Александр Калинкин: Реванш боя Головкин – Альварес стоит провести на «нейтральном поле»

Известный российский рефери и судья Александр Калинкин выразил мысль, что плохая работа судей на поединке Геннадия Головкина и Сауля «Канело» Альвареса может повториться в реванше.

Напомним, что бой завершил вничью. По итогам 12 раундов, судьи не смогли определить победителя. Один судья Дэйв Моретти отдал победу Головкину со счетом 115-113, другой Дон Трелла поставил ничью 114-114, а третий судья, женщина, Аделаида Берд выставила счет 118-110 в пользу Альвареса.

«Реванш? Может, действительно только на «нейтральном поле», и с другими судьями. Тогда другой вопрос. Я американских судей вообще понять не могу. Кажется, что они не смотрят бой, а просто «делают» результат. Они просто пишут, что нужно получить в конце. 115-113? Ну, где? Какие критерии? Ничья? Как ее увидели? Один человек другого избивал в одну калитку. Головкин не давал «Канело» дышать. О каком преимуществе мексиканца можно говорить? Головкин просто доминировал», - сказал Калинкин.