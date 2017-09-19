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Андреев вошел в тренерский штаб сборной России

Источник:  ТАССКомментарии

Бывший теннисист Игорь Андреев стал тренером мужской сборной России. Об этом сообщил капитан команды Шамиль Тарпищев, слова которого приводит ТАСС.

«У нас сейчас очень хорошая подборка тренеров, мы еще привлекли Игоря Андреева. Но вообще, из нынешнего тренерского штаба может выйти (капитаном) любой. Я сторонник того, что сидеть (в качестве капитана) должен тот, кто ближе знает спортсменов», – сказал Тарпищев.

Отметим, что 34-летний Андреев завершил карьеру в 2013 году. На его счету победы на трех турнирах ATP (все – в 2005 году). В 2006 году в составе сборной России он стал победителем Кубка Дэвиса.

Напомним, в минувшие выходные сборная России проиграла Венгрии и вылетела из Мировой группы.

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