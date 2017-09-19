Дембеле, Рэшфорд, Мбаппе и Доннарумма претендуют на звание лучшего молодого игрока Европы

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока Европы в возрасте до 21 года.

Приз, который получил название Golden Boy, вручает итальянское издание Tuttosport. Сегодня был обнародован список футболистов, которые претендуют на эту награду в нынешнем году.

Номинанты на премию Golden Boy: Жан-Кевин Огюстен («РБ Лейпциг»), Родриго Бентанкур («Ювентус»), Стивен Бергвейн (ПСВ), Калверт-Льюин («Эвертон»), Федерико Кьеза («Фиорентина»), Усман Дембеле («Барселона»), Амаду Диавара («Наполи»), Каспер Дольберг («Аякс»), Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), Габриэль Жезус («Манчестер Сити»), Джо Гомес («Ливерпуль»), Беньямин Хенрикс («Байер»), Борха Майораль («Реал»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Эмре Мор («Сельта»), Кристиан Пулишич («Боруссия» Д), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Аллан Сен-Максимен («Ницца»), Доминик Соланке («Ливерпуль»), Тео Эрнандес («Реал»), Юри Тилеманс («Монако»), Энес Юнал («Вильярреал»), Кайл Уокер-Питерс («Тоттенхэм»), Рис Оксфорд («Боруссия» М), Аарон Мартин («Эспаньол»).

Напомним, что в прошлом году приз получил полузащитник «Баварии» Ренату Саншеш, который сейчас выступает за «Суонси» на правах аренды.