Эден Азар: С таким тренером, как Конте, «Челси» ждет светлое будущее

Полузащитник «Челси» Эден Азар рассказал о своем отношении к нынешнему наставнику «синих» Антонио Конте. Напомним, итальянец встал у руля команды прошлым летом и выиграл с лондонским клубом чемпионат Англии.

«Поработав с ним всего неделю, я стал сильнее. Думаю, Конте добился успеха не только с «Челси». Он хорошо проявил себя с «Ювентусом». Это отличный специалист, с которым «Челси» ждет светлое будущее», – цитирует Азара Daily Mail.

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