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Андрей Шевченко: Богатый опыт Воронина поможет сборной Украины

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Бывший форвард московского «Динамо», «Байера» и «Ливерпуля» Андрей Воронин вошел в тренерский штаб сборной Украины. О причинах такого назначения рассказал главный тренер сборной Андрей Шевченко.

«Воронин хорошо знает немецкий футбол, в котором в настоящий момент выступают сразу три игрока сборной. Кроме того, он сможет просматривать исполнителей, выступающих в других европейских чемпионатах. Богатый футбольный опыт Андрея нам, безусловно, поможет», - цитирует Шевченко «Команда №1».

Напомним, ранее Воронин был главным тренером немецкого клуба «Бюдерих», выступающего в седьмом дивизионе.

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