Андрей Шевченко: Богатый опыт Воронина поможет сборной Украины
Бывший форвард московского «Динамо», «Байера» и «Ливерпуля»
Андрей Воронин вошел в тренерский штаб сборной Украины. О причинах такого
назначения рассказал главный тренер сборной Андрей Шевченко.
«Воронин хорошо знает немецкий футбол, в котором в
настоящий момент выступают сразу три игрока сборной. Кроме того, он сможет
просматривать исполнителей, выступающих в других европейских чемпионатах.
Богатый футбольный опыт Андрея нам, безусловно, поможет», - цитирует Шевченко «Команда
№1».
Напомним, ранее Воронин был главным тренером немецкого клуба «Бюдерих», выступающего в седьмом дивизионе.
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