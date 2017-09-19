Александр Кравцов: Меня устроило бы, если в Пхенчхане мы выступили бы не хуже, чем в Сочи

Президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов высказался о том, какого результата ждет от сборной России на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

«Не хуже Олимпиады 2014 года меня бы устроил (результат). Не хуже», – приводит «Р-Спорт» слова Кравцова.

Напомним, на Играх в Сочи российские биатлонисты завоевали четыре медали: в эстафетах мужская команда выиграла золото, а женская – серебро, Ольга Вилухина стала второй в спринте, а Евгений Гараничев – третьим в индивидуальной гонке.

Первый этап Кубка мира пройдет с 24 ноября по 3 декабря в Эстерсунде, а биатлонный олимпийский турнир запланирован с 10 по 23 февраля.