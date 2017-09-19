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Карлос Сайнс: Гран-при Сингапура – лучшая гонка в моей карьере

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс назвал Гран-при Сингапура лучшей гонкой в своей карьере. Напомним, что он занял четвертое место.

«Вне всяких сомнений, это моя лучшая гонка. Я демонстрировал хороший темп на дождевых шинах и на использованной промежуточной резине в сравнении с гонщиками, ехавшими на новых промежуточных шинах.

А заключительная фаза гонки, когда я оборонялся от соперников на Ultrasoft, стала одним из лучших отрезков в моей карьере пилота Ф-1. Мы сумели финишировать на четвертом месте. Это просто невероятно», - цитирует Сайнса Autosport.

Напомним, что выиграл гонку пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

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