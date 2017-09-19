Карлос Сайнс: Гран-при Сингапура – лучшая гонка в моей карьере
Источник: Autosport.com.ruКомментарии
Пилот «Торо Россо»
Карлос Сайнс назвал Гран-при Сингапура лучшей гонкой в своей карьере. Напомним,
что он занял четвертое место.
А заключительная фаза гонки, когда я оборонялся от соперников на Ultrasoft, стала одним из лучших отрезков в моей карьере пилота Ф-1. Мы сумели финишировать на четвертом месте. Это просто невероятно», - цитирует Сайнса Autosport.
Напомним, что выиграл гонку пилот «Мерседеса»
Льюис Хэмилтон.
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