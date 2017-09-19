Георгий Черданцев: Мората не тянет на главного нападающего «Челси»

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев оценил роль Альваро Мораты в «Челси». Напомним, форвард сборной Испании перебрался в Лондон минувшим летом из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила 62 млн евро.

«Нет. Мората в качестве главного нападающего «Челси» не то. Не тянет. Тяжело ему», – написал Черданцев на своей странице в Twitter.

В нынешнем сезоне испанский игрок провел во всех турнирах 6 матчей, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи.

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