Пэт Стэплтон: Я взял победную шайбу Хендерсона и спрятал в перчатку

В редакцию «Советского спорта» заглянул Пэт Стэплтон – известный канадский защитник, участник легендарной Суперсерии-1972.

Holy puck – так в Канаде называют шайбу, которую забросил Пол Хендерсон в восьмом матче Суперсерии в Москве. И этот гол стал победным. Так получилось, что одна из главных реликвий канадского хоккея принадлежит Пэту Стэплтону.

- Как вам удалось забрать ее со льда?

- Когда забил Хендерсон, до конца матча оставалось 34 секунды. Игра продолжилась, и вот за пять секунд до финальной сирены я получил эту шайбу на клюшку за нашими воротами. Решил, что не стоит отдавать пас. Просто держал ее, пока не кончилось время.

И подумал, что будет умно эту шайбу подобрать. Взял ее да спрятал в перчатку.

- Сувенир в вашу коллекцию?

- Нет, я ничего особо не собирал. Все получилось спонтанно. Это потом ее начали называть Святая шайба.