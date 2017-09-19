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Пэт Стэплтон: Это нормально, что молодежь не боготворит Суперсерию-72

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В редакцию «Советского спорта» заглянул Пэт Стэплтон – известный канадский защитник, участник легендарной Суперсерии-1972.

- Молодежь в России больше ценит гол Ковальчука на чемпионате мира-2008, чем Суперсерию. Вас это удивляет?

- Нет, все нормально. Я это понимаю. То же самое в Канаде. Шайба Сидни Кросби в овертайме финала на Олимпиаде в Ванкувере тоже стала святой. И это тоже выше, чем Суперсерия. Потому что молодежь видела это своими глазами, пережила грандиозные эмоции и теперь боготворит тот гол.

Поколения меняются. Но для людей, которым за 50, эта Суперсерия очень важна. Вообще мы хотим, чтобы история этих хоккейных матчей легла в учебники истории. Пусть канадские дети изучают их в школах.

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