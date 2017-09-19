Пэт Стэплтон: Это нормально, что молодежь не боготворит Суперсерию-72
В редакцию «Советского спорта» заглянул Пэт Стэплтон – известный канадский защитник, участник легендарной Суперсерии-1972.- Молодежь в России больше ценит гол Ковальчука на чемпионате мира-2008, чем Суперсерию. Вас это удивляет?
- Нет, все нормально. Я это понимаю. То же самое в Канаде. Шайба Сидни Кросби в овертайме финала на Олимпиаде в Ванкувере тоже стала святой. И это тоже выше, чем Суперсерия. Потому что молодежь видела это своими глазами, пережила грандиозные эмоции и теперь боготворит тот гол.
Поколения меняются. Но для людей, которым за 50, эта Суперсерия очень важна. Вообще мы хотим, чтобы история этих хоккейных матчей легла в учебники истории. Пусть канадские дети изучают их в школах.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически