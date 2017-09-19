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Ники Лауда: В мое время Феттеля бы вызвали на серьезный разговор в Маранелло

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Неисполнительный директор «Мерседеса» Ники Лауда высказался о сходе немца Себастьяна Феттеля из «Феррари» на первом круге 14-го этапа сезона Гран-при Сингапура на трассе в Марина-Бэй.

«Очевидно, что виноват Феттель. Я не знаю, для чего он так рисковал на столь важной стадии чемпионата. В мое время за такое вызвали бы на серьезный разговор в Маранелло», – приводит Autosport.com.ru слова Лауды.

Напомним, стартовавший с поул-позишн Феттель столкнулся с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном, что повлекло за собой сход еще двух болидов – его партнера по «Феррари» Кими Райкконена и пилота «Макларена» Фернандо Алонсо.

По итогам этапа победивший пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон увеличил отрыв от Феттеля в личном зачете до 28 очков.

Отметим, что Лауда выступал за «Феррари» в 1974-1977 годах.

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