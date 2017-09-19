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Пэт Стэплтон: Я слышал о том, что русские в 1972 году предлагали нам ничью в Суперсерии

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В редакцию «Советского спорта» заглянул Пэт Стэплтон – известный канадский защитник, участник легендарной Суперсерии-1972.

- Правда, что в восьмом матче сборной Канады на самом высоком уровне предлагали оставить счет 5:5? Все будут довольны, ведь Суперсерия завершится вничью. Но канадцы отказались, ведь по разнице шайб побеждал бы СССР.

- Да, теперь разница шайб – 32-31 в пользу Советского Союза. Вы знаете, я слышал о таком предложении. Но подтвердить не могу. Потому что в восьмом матче находился на льду. Видел, как за бортиком шли какие-то переговоры. Но знаете, канадцы все равно не согласились бы на ничью.

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