Пэт Стэплтон: Я слышал о том, что русские в 1972 году предлагали нам ничью в Суперсерии
В редакцию «Советского спорта» заглянул Пэт Стэплтон – известный канадский защитник, участник легендарной Суперсерии-1972.- Правда, что в восьмом матче сборной Канады на самом высоком уровне предлагали оставить счет 5:5? Все будут довольны, ведь Суперсерия завершится вничью. Но канадцы отказались, ведь по разнице шайб побеждал бы СССР.
- Да, теперь разница шайб – 32-31 в пользу Советского Союза. Вы знаете, я слышал о таком предложении. Но подтвердить не могу. Потому что в восьмом матче находился на льду. Видел, как за бортиком шли какие-то переговоры. Но знаете, канадцы все равно не согласились бы на ничью.
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