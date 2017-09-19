Пэт Стэплтон: Я слышал о том, что русские в 1972 году предлагали нам ничью в Суперсерии

В редакцию «Советского спорта» заглянул Пэт Стэплтон – известный канадский защитник, участник легендарной Суперсерии-1972.

- Да, теперь разница шайб – 32-31 в пользу Советского Союза. Вы знаете, я слышал о таком предложении. Но подтвердить не могу. Потому что в восьмом матче находился на льду. Видел, как за бортиком шли какие-то переговоры. Но знаете, канадцы все равно не согласились бы на ничью.