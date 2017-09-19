Защитник сборной Косово: Исландия точно выйдет на чемпионат мира
Источник: Сегодня.uaКомментарии
Защитник сборной Косово Ардин
Даллку рассказал о том, кто из отборочной группы ЧМ-2018, в которой выступает
его команда, выйдет в финальную часть
турнира.
— И с
Финляндией, и с Хорватией вы были очень близки к тому, чтобы взять очки. Чего
не хватило?
— Да, очень близки. Просто мы постоянно были в дороге, понимаете. До поля час езды. Тренируешься 50 минут — а потом час обратно. Ноги все время болели, были в напряжении. Это тяжело.
— Кто выйдет
из группы на ЧМ — твой прогноз?
— Исландия — точно. Сами видите, как здорово она играет в последние годы. А кто еще, затрудняюсь сказать, - цитирует Даллку «Сегодня».
В группе I квалификации ЧМ-2018 сборная Исландии делит
первое место со сборной Хорватии, имея в активе 16 очков.
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