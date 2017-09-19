Защитник сборной Косово: Исландия точно выйдет на чемпионат мира

Защитник сборной Косово Ардин Даллку рассказал о том, кто из отборочной группы ЧМ-2018, в которой выступает его команда, выйдет в финальную часть турнира.

— И с Финляндией, и с Хорватией вы были очень близки к тому, чтобы взять очки. Чего не хватило?

— Да, очень близки. Просто мы постоянно были в дороге, понимаете. До поля час езды. Тренируешься 50 минут — а потом час обратно. Ноги все время болели, были в напряжении. Это тяжело.

— Кто выйдет из группы на ЧМ — твой прогноз?

— Исландия — точно. Сами видите, как здорово она играет в последние годы. А кто еще, затрудняюсь сказать, - цитирует Даллку «Сегодня».

В группе I квалификации ЧМ-2018 сборная Исландии делит первое место со сборной Хорватии, имея в активе 16 очков.