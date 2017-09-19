Александр Кравцов: Шипулину и Фуркаду остается разве что поцеловаться в знак примирения
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Президент Союза
биатлонистов России Александр Кравцов высказался о том, не будет ли иметь
продолжение конфликт между российским биатлонистом Антоном Шипулиным и французом
Мартеном Фуркадом.
«Они же друг другу уже руки пожали! Что им еще остается – обняться и поцеловаться?», – приводит «Р-Спорт» слова Кравцова.
Напомним, во время смешанной эстафеты на чемпионате мира в Австрии Фуркад столкнулся с Александром Логиновым, вернувшимся в сборную России после дисквалификации.
После гонки Шипулин и Логинов отказались пожать руку Фуркаду, из-за чего он покинул церемонию награждения. Через день Шипулин и Фуркад пожали друг другу руки в честь примирения.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически