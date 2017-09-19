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Александр Кравцов: Шипулину и Фуркаду остается разве что поцеловаться в знак примирения

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов высказался о том, не будет ли иметь продолжение конфликт между российским биатлонистом Антоном Шипулиным и французом Мартеном Фуркадом.

«Они же друг другу уже руки пожали! Что им еще остается – обняться и поцеловаться?», – приводит «Р-Спорт» слова Кравцова.

Напомним, во время смешанной эстафеты на чемпионате мира в Австрии Фуркад столкнулся с Александром Логиновым, вернувшимся в сборную России после дисквалификации.

После гонки Шипулин и Логинов отказались пожать руку Фуркаду, из-за чего он покинул церемонию награждения. Через день Шипулин и Фуркад пожали друг другу руки в честь примирения.

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