Александр Кравцов: Шипулину и Фуркаду остается разве что поцеловаться в знак примирения

Президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов высказался о том, не будет ли иметь продолжение конфликт между российским биатлонистом Антоном Шипулиным и французом Мартеном Фуркадом.

«Они же друг другу уже руки пожали! Что им еще остается – обняться и поцеловаться?», – приводит «Р-Спорт» слова Кравцова.

Напомним, во время смешанной эстафеты на чемпионате мира в Австрии Фуркад столкнулся с Александром Логиновым, вернувшимся в сборную России после дисквалификации.

После гонки Шипулин и Логинов отказались пожать руку Фуркаду, из-за чего он покинул церемонию награждения. Через день Шипулин и Фуркад пожали друг другу руки в честь примирения.