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Андрей Кириленко: Базаревич? У нас нет возможности ждать. Сегодня мы будем разговаривать

Источник:  «Спорт FM»Комментарии

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко считает, что нынешний наставник сборной России Сергей Базаревич должен остаться в команде.

«Я не знаю, продолжит ли Базаревич работу со сборной. Сегодня будем встречаться и обсуждать. Я не вижу предпосылок для того, чтобы он закончил. Но он тренер и может позволить себе роскошь принять решение, хочет он или нет, готов или нет. 

Последние полтора месяца для него были очень стрессовыми, прошли на высочайшем уровне морального и нервного накала. Я прекрасно его понимаю. Ему хочется все бросить и на какое-то время забыть про баскетбол. При этом нам предстоят отборочные игры уже в ноябре. У нас нет такой роскоши, как возможность ждать. Сегодня мы с ним будем разговаривать. Нужно узнать, действительно ли он хочет приостановить карьеру или сделал такое заявление, чтобы сбросить с себя напряжение», – сказал Кириленко в эфире «Спорт FM».

Напомним, баскетболисты сборной России под руководством Базаревича заняли четвертое место на Евробаскете-2017.

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