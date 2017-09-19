Организация Kick It Out просит «МЮ» запретить песню о размере мужского достоинства Лукаку

Организация, которая борется за равенство и против дискриминации в футболе, носящая название Kick It Out, выступила против песни, которую исполняют болельщики «Манчестер Юнайтед» в адрес форварда команды Ромелу Лукаку. Они просят наложить запрет на нее.

Песня исполняется на мотив композиции группы The Stone Roses «Made of stone». Болельщики поют так: «Ромелу Лукаку – наш бельгийский бомбардир-гений, у которого 24-сантиметровый пенис, и он забивает все голы.

«Текст песни оскорбительный и дискриминационный. Расистские стереотипы недопустимы в футболе и в общественной жизни, даже если болельщики хотят таким образом поддержать игрока», - говорится в заявлении Kick It Out. Указывается, что они считают неприемлемыми «расистские стереотипы о размере пениса у темнокожих».