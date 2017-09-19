Организация Kick It Out просит «МЮ» запретить песню о размере мужского достоинства Лукаку
Организация, которая борется за равенство и против
дискриминации в футболе, носящая название Kick It Out, выступила против
песни, которую исполняют болельщики «Манчестер Юнайтед» в адрес форварда
команды Ромелу Лукаку. Они просят наложить запрет на нее.
Песня исполняется на мотив композиции группы The Stone Roses «Made of stone». Болельщики поют так: «Ромелу Лукаку – наш бельгийский
бомбардир-гений, у которого 24-сантиметровый пенис, и он забивает все голы.
«Текст песни оскорбительный и дискриминационный. Расистские
стереотипы недопустимы в футболе и в общественной жизни, даже если болельщики
хотят таким образом поддержать игрока», - говорится в заявлении Kick It Out.
Указывается, что они считают неприемлемыми «расистские стереотипы о размере
пениса у темнокожих».