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Гран-при Аргентины может вернуться в календарь Формулы-1 в 2019 году

Источник:  Grandprix.comКомментарии

Гоночный директор FIA Чарли Уайтинг после посещения трассы в Буэнос-Айресе высказался о возможных сроках возвращения Гран-при Аргентины в календарь сезона.

«Я ездил туда и написал отчет о том, что необходимо сделать, – приводит Grandprix.com слова Уайтинга. – Теперь дело за организаторами. Как и на любой трассе, которая не принимала гонки Формулы-1 в течение 20 лет, есть ряд вещей, которые нужно исправить.

Главное – это сделать трассу более привлекательной и быстрой, чем она была в 90-х годах. Если все будет выполнено, гонка может пройти в 2019 году».

Отметим, что в последний раз трасса в Буэнос-Айресе принимала Гран-при Аргентины в 1998 году.

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