Дзюба посетил игру Южного на St.Petersburg Open

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба пришел на игру Михаила Южного против австралица Джона-Патрика Смита.

Во вторник Южный проводит матч первого круга турнира ATP в одиночном разряде. Позднее в паре с Евгением Донским он сыграет против Михаила Елгина и Александра Кудрявцева.

Напомним, турнир проходит на «СИБУР АРЕНЕ» с 18 по 24 сентября. В 2016 году турнир в одиночном разряде выиграл Александр Зверев, а в парных соревнованиях победили Доминик Инглот и Хенри Континен.