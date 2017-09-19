Артем Дзюба – Виллаш-Боашу: Очень скучаю, вы – мой любимый тренер!

Бывший наставник «Зенита» Андре-Виллаш Боаш, который ныне работает с китайским клубом, прокомментировал поступок Артема Дзюбы перед матчем 10-го тура РФПЛ против «Уфы». Напомним, российский форвард разыграл девочку перед стартом игры.

«Ха-ха! Топ! Скучаю по тебе, друг мой», – написал португальский специалист под видео.

На этот комментарий форвард питерского клуба ответил так: «Большое вам спасибо, мистер! Очень скучаю без вас. Вы мой любимый тренер!».