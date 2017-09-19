Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Артем Дзюба – Виллаш-Боашу: Очень скучаю, вы – мой любимый тренер!

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший наставник «Зенита» Андре-Виллаш Боаш, который ныне работает с китайским клубом, прокомментировал поступок Артема Дзюбы перед матчем 10-го тура РФПЛ против «Уфы». Напомним, российский форвард разыграл девочку перед стартом игры.

«Ха-ха! Топ! Скучаю по тебе, друг мой», – написал португальский специалист под видео.

На этот комментарий форвард питерского клуба ответил так: «Большое вам спасибо, мистер! Очень скучаю без вас. Вы мой любимый тренер!».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дзюба посетил игру Южного на St.Petersburg OpenНападающий «Зенита» Артем Дзюба пришел на игру Михаила Южного против австралица Джона-Патрика Смита.Валерий Гладилин: Кокорин ничего сверхъестественного не делает: открывается, бьет, забиваетЗаслуженный тренер России Валерий Гладилин высказался о результативности форварда «Зенита» Александра Кокорина.ВИДЕО ДНЯ: Дзюба перед матчем с «Уфой» дернул девочку за косичку и подставил мальчика, который выводил его на полеВ матче 10-го тура чемпионата России «Зенит» дома обыграл «Уфу» со счетом 3:0.«Дзюба забьет в следующей игре». Кокорин поддержал товарища«Дзюба забьет в следующей игре». Кокорин поддержал товарищаНобоа говорил о конкуренции, Иванович называл игру самой сложной в сезоне, а Кокорин хорошо себя ощущал в роли лучшего бомбардира.Роберто Манчини: «Спартак» силен. Рано говорить, что он не будет чемпиономРоберто Манчини: «Спартак» силен. Рано говорить, что он не будет чемпиономСергей Семак недоволен назначением пенальти, а Роберто Манчини не спешит выбрасывать «Спартак» из чемпионской гонки.
Легкая атлетика
Убийце ходока Иванова грозит до 15 лет тюрьмы
Футбол
Марио Балотелли: Неймар, ты даже не должен просить пробивать пенальти
Бокс
Бой Уайлдера и Ортиса подтвержден, он пройдет 4 ноября
MMA
Емельяненко вылетел в США на переговоры о своем следующем бое в Bellator
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Андре Виллаш-Боаш
Андре Виллаш-Боашвсе новости
Артём Дзюба
Артём Дзюбавсе новости