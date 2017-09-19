Массимилиано Аллегри: С «Фиорентиной» сыграет Щесны, Буффону дадим отдых

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча с «Фиорентиной». Напомним, что командам предстоит сыграть в пятом туре чемпионата Италии.

«Это будет матч только пятого тура. Обычно таблица приобретает ясный вид к 10 туру, поэтому естественно, что многие команды идут плотно. Для победы в чемпионате нужно 90 очков, и победы над середняками и аутсайдерами будут играть ключевую роль. В «Фиорентине» сейчас переходный период, но у них хорошо работает тренерский штаб, который привлекает молодых талантливых игроков, таких как Федерико Кьеза. Они будут играть без давления завтра, поэтому нам нужно подойти к матчу с уважением к сопернику и показать достойную игру, особенно в защите, чтобы набрать три очка.

Джанлуиджи Буффон завтра получит отдых. Это означает, что в воротах сыграет Войцех Щесны. Учитывая наш график, очень важно, чтобы все футболисты вносили свой вклад. Отлично, что у меня есть два голкипера такого класса. Жаль, что получил травму Маттиа Де Шильо, когда он хорошо играл. На его позиции я буду выбирать между Бенедиктом Хеведесом, Андреа Барцальи и Стефано Стураро. Конечно, справа в защите у меня еще есть Штефан Лихтштайнер, но он не может играть каждые четыре дня. Возможно, я также дам отдохнуть Кьеллини», - цитирует Аллегри официальный сайт «Ювентуса».

Матч «Ювентус» - «Фиорентина» состоится 20 сентября. Начало в 21:45 по Москве.