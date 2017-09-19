Массимилиано Аллегри: С «Фиорентиной» сыграет Щесны, Буффону дадим отдых
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился
ожиданиями от матча с «Фиорентиной». Напомним, что командам предстоит сыграть в
пятом туре чемпионата Италии.
«Это будет матч только пятого тура. Обычно таблица
приобретает ясный вид к 10 туру, поэтому естественно, что многие команды идут
плотно. Для победы в чемпионате нужно 90 очков, и победы над середняками и аутсайдерами
будут играть ключевую роль. В «Фиорентине» сейчас переходный период, но у них
хорошо работает тренерский штаб, который привлекает молодых талантливых
игроков, таких как Федерико Кьеза. Они будут играть без давления завтра,
поэтому нам нужно подойти к матчу с уважением к сопернику и показать достойную
игру, особенно в защите, чтобы набрать три очка.
Джанлуиджи Буффон завтра получит отдых. Это означает, что в
воротах сыграет Войцех Щесны. Учитывая наш график, очень важно, чтобы все
футболисты вносили свой вклад. Отлично, что у меня есть два голкипера такого
класса. Жаль, что получил травму Маттиа Де Шильо, когда он хорошо играл. На его
позиции я буду выбирать между Бенедиктом Хеведесом, Андреа Барцальи и Стефано
Стураро. Конечно, справа в защите у меня еще есть Штефан Лихтштайнер, но он не
может играть каждые четыре дня. Возможно, я также дам отдохнуть Кьеллини», -
цитирует Аллегри официальный сайт «Ювентуса».
Матч «Ювентус» - «Фиорентина» состоится 20 сентября. Начало в
21:45 по Москве.