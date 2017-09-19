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Емельяненко вылетел в США на переговоры о своем следующем бое в Bellator

Источник:  ТАССКомментарии

Российский боец Федор Емельяненко вылетел в США на переговоры с руководством организации Bellator о своем следующем бое, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Емельяненко Юлию Куклину.

«Федор летит на турнир Bellator как почетный гость. Также там пройдет заключительный этап переговоров», – сказала Куклина.

Напомним, в своем предыдущем бое 24 июня Емельяненко проиграл нокаутом в первом раунде американцу Мэтту Митриону. Этот бой стал дебютным для 40-летнего российского бойца в промоушне Bellator. После боя с Митрионом Емельяненко заявил, что готов провести реванш. Теперь на его счету 36 побед при четырех поражениях.

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