Емельяненко вылетел в США на переговоры о своем следующем бое в Bellator
Источник: ТАССКомментарии
Российский боец Федор
Емельяненко вылетел в США на переговоры с руководством организации Bellator о
своем следующем бое, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Емельяненко
Юлию Куклину.
«Федор летит на турнир Bellator как почетный гость. Также там пройдет заключительный этап переговоров», – сказала Куклина.
Напомним, в своем предыдущем бое 24 июня Емельяненко проиграл нокаутом в первом раунде американцу Мэтту Митриону. Этот бой стал дебютным для 40-летнего российского бойца в промоушне Bellator. После боя с Митрионом Емельяненко заявил, что готов провести реванш. Теперь на его счету 36 побед при четырех поражениях.
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