Бой Уайлдера и Ортиса подтвержден, он пройдет 4 ноября

Стало известно о месте проведения боя между американским боксером тяжелого веса Деонтеем Уайлдером и кубинцем Луисом Ортисом.

Сообщается, что 20 сентября пройдет пресс-конференция, посвященная этому бою. Ее проведение запланировал американский промоутер Лу Дибелла.

Стало известно, что бой пройдет 4 ноября в Нью-Йорке. Также есть информация, что в рамках этого вечера выйдет на ринг россиянин Сергей Липинец в поединке за вакантный титул IBF в первом полусреднем вес.