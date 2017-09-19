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Бой Уайлдера и Ортиса подтвержден, он пройдет 4 ноября

Источник:  Allboxing.ruКомментарии

Стало известно о месте проведения боя между американским боксером тяжелого веса Деонтеем Уайлдером и кубинцем Луисом Ортисом.

Сообщается, что 20 сентября пройдет пресс-конференция, посвященная этому бою. Ее проведение запланировал американский промоутер Лу Дибелла.

Стало известно, что бой пройдет 4 ноября в Нью-Йорке. Также есть информация, что в рамках этого вечера выйдет на ринг россиянин Сергей Липинец  в поединке за вакантный титул IBF в первом полусреднем вес.

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