Бой Уайлдера и Ортиса подтвержден, он пройдет 4 ноября
Источник: Allboxing.ruКомментарии
Стало известно о месте проведения боя между американским
боксером тяжелого веса Деонтеем Уайлдером и кубинцем Луисом Ортисом.
Сообщается, что 20 сентября пройдет пресс-конференция,
посвященная этому бою. Ее проведение запланировал американский промоутер Лу Дибелла.
Стало известно, что бой пройдет 4 ноября в Нью-Йорке. Также
есть информация, что в рамках этого вечера выйдет на ринг россиянин Сергей Липинец
в поединке за вакантный титул IBF в первом полусреднем вес.
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