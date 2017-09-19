Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Пэт Стэплтон: Вы должны подумать, как готовить в России больше классных хоккеистов

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В редакцию «Советского спорта» заглянул Пэт Стэплтон – известный канадский защитник, участник легендарной Суперсерии-1972.

- Александр Мальцев сказал в интервью «Советскому спорту», что сейчас Россия не смогла бы сыграть на равных с Канадой в новой Суперсерии. Ваше мнение?

- А почему нет?

- Сборной России не хватит глубины состава. Третьи-четвертые звенья у канадцев гораздо сильнее.

- Может, вы правы. Особенно если вспомнить, кто побеждал на последних Олимпиадах и Кубке мира. Вы должны подумать, как готовить в России больше классных хоккеистов высокого уровня. Но в 1972-м почти все лучшие игроки НХЛ были из Канады. А теперь процент упал с 98 до 50 процентов. Другие страны – США, Швеция, Финляндия – составляют большую конкуренцию. Суперсерия открыла окно в Европу, и это тоже стало прорывом. Помогло удвоить количество команд в лиге, где теперь выступают 700 игроков.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
Легкая атлетика
Убийце ходока Иванова грозит до 15 лет тюрьмы
Футбол
Марио Балотелли: Неймар, ты даже не должен просить пробивать пенальти
Бокс
Бой Уайлдера и Ортиса подтвержден, он пройдет 4 ноября
MMA
Емельяненко вылетел в США на переговоры о своем следующем бое в Bellator
все новости