Пэт Стэплтон: Вы должны подумать, как готовить в России больше классных хоккеистов

В редакцию «Советского спорта» заглянул Пэт Стэплтон – известный канадский защитник, участник легендарной Суперсерии-1972.

- А почему нет?

- Сборной России не хватит глубины состава. Третьи-четвертые звенья у канадцев гораздо сильнее.

- Может, вы правы. Особенно если вспомнить, кто побеждал на последних Олимпиадах и Кубке мира. Вы должны подумать, как готовить в России больше классных хоккеистов высокого уровня. Но в 1972-м почти все лучшие игроки НХЛ были из Канады. А теперь процент упал с 98 до 50 процентов. Другие страны – США, Швеция, Финляндия – составляют большую конкуренцию. Суперсерия открыла окно в Европу, и это тоже стало прорывом. Помогло удвоить количество команд в лиге, где теперь выступают 700 игроков.