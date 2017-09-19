Экс-полузащитник сборной Франции: Эмери должен срочно вмешаться в конфликт Неймара и Кавани

Бывший футболист сборной Франции Кристоф Дюгарри высказался о конфликте между игроками «ПСЖ».

«Неймар – отличный игрок, но он не босс «ПСЖ». Если так и дальше пойдет, он будет выбирать состав на игру. Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери должен немедленно вмешаться. Бразилец может стать важной частью команды, если поможет выиграть трофеи, а не из-за своего ценника.

Кавани проводит четвертый сезон в команде. Он не тот человек, который будет кому-то мешать. Мне он нравится. Эдинсон носится, как сумасшедший в каждом матче, и никогда не жалуется. То, что случилось, просто непозволительно», – цитирует Дюгарри Goal.