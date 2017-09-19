Пэт Стэплтон: Я хотел бы увидеть серию между обладателями Кубка Стэнли и Кубка Гагарина

В редакцию «Советского спорта» заглянул Пэт Стэплтон – известный канадский защитник, участник легендарной Суперсерии-1972.

- Разница во времени помешает. Но меня не смущает, что хоккеисты НХЛ не поедут на Олимпиаду. Без проблем! Кто в Канаде знал советских хоккеистов в 1972 году? И посмотрите, какую классную игру они показали. Тебе не обязательно выступать в НХЛ, чтобы быть хорошим хоккеистом. Вообще я хотел бы увидеть серию между обладателями Кубка Стэнли и Кубка Гагарина. Давайте сравним две лиги!

- Что вы скажете об Александре Овечкине, который сначала заявлял, что поедет в Пхенчхан в любом случае, а теперь отказался от этой идеи?

- Но это ведь от Алекса не зависит. Обстоятельства сложились против него. Овечкин – прекрасный игрок. Он любит хоккей, хорошо бросает, делает силовые приемы. За ним интересно смотреть.