ФК «ПСЖ» подписал французского киберфутболиста
Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» объявил о заключении контракта с киберфутболистом Иоганном «ManiiKa» Симоном.
We're proud to introduce you our new world-class player @PSG_ManiiKa ! #AllezParis— PSG eSports (@PSGeSports) 18 сентября 2017 г.
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Из достижений игрока можно отметить победу на Orange e-Ligue 1 Cup и третье место на FUT Champions. Француз также выступал на FIFA Interactive World Cup в 2016 и 2017 годах.
Стоит отметить, что ManiiKa стал уже пятом киберфутболистом «ПСЖ». Ранее клуб подписал Лукаса «Daxe» Кюийрье, Августа «Agge» Розенмайера, Рафаэля «Rafifa13» Фортеша и Ахмеда «Aameghessib» Аль-Мегэшиба.
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