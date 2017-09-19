ФК «ПСЖ» подписал французского киберфутболиста

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» объявил о заключении контракта с киберфутболистом Иоганном «ManiiKa» Симоном.

Из достижений игрока можно отметить победу на Orange e-Ligue 1 Cup и третье место на FUT Champions. Француз также выступал на FIFA Interactive World Cup в 2016 и 2017 годах.

Стоит отметить, что ManiiKa стал уже пятом киберфутболистом «ПСЖ». Ранее клуб подписал Лукаса «Daxe» Кюийрье, Августа «Agge» Розенмайера, Рафаэля «Rafifa13» Фортеша и Ахмеда «Aameghessib» Аль-Мегэшиба.