ФК «ПСЖ» подписал французского киберфутболиста

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» объявил о заключении контракта с киберфутболистом Иоганном «ManiiKa» Симоном.

We're proud to introduce you our new world-class player @PSG_ManiiKa ! #AllezParis



🔴🔵 https://t.co/XRaJHYannN pic.twitter.com/e1GtsgtVFu