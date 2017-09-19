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Иностранцы не смогут приобрести самые дешевые билеты на ЧМ

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Самые дешевые билет на финальную часть чемпионата мира-2018 будут продаваться только гражданам РФ. Об этом заявил глава билетного департамента ФИФА Фальк Эллер.

«Что касается вопроса о походе иностранца с резидентом РФ на место четвертой категории, то эта категория доступна только для российских болельщиков. Хочу напомнить, такой низкой цены на чемпионатах мира не было. Возможно, иностранец может пригласить (резидента РФ) на свое место», - цитирует Эллера «Р-Спорт».

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

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